Willie mamumudmod ng datung sa birthday

Marami ang napasaya ni Willie Revillame nang mamigay siya ng papremyo sa kanyang ‘Wowowin’ show na umere sa YouTube at Facebook official accounts niya noong December 18-21.

Ayon sa isang malapit kay Willie, nabitin nga raw ang TV host-producer dahil apat na araw lang nag-stream sa YouTube at Facebook ang kanyang ‘Wowowin’ dahil noong December 22 ay hindi na niya kinaya pang mag-show dahil may sakit na siya.

“Ang alam ko, mag-online show uli si Kuya Wil para sa birthday niya. Mamumudmod uli siya ng datung.

“Hindi ko lang alam kung ilang araw o sa mismong birthday lang niya sa January 27,” tsika ng kausap namin.

Pero baka nga raw mag-start ang ‘Wowowin’ ng January 22 at tatagal ‘yon hanggang January 27 na mismong kaarawan ni Willie.

Dagdag pa ng kausap namin, “Alam mo naman si Kuya Wil, generous. Naha-happy siya kapag nakikita niyang happy ang mga nananalo sa kanyang show.

“Wait na lang natin ang mga detalye. Sana nga matuloy ‘yon,” tsika ng kausap namin.

Bale 63 years old na si Willie sa January 27 at wish ng mga nagmamahal sa kanya na lalo pa siyang maging healthy para mas marami pa siyang matulungan.

Samantala, nag-enjoy raw si Willie sa kanyang bakasyon kamakailan lang sa Boracay Island.

At least na-relax raw si Willie.

Bongga!

(Jun Lalin)