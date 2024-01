Pumapalo na sa P45.83 per kilo ang wholesale price ng regular milled rice noong Disyembre mula sa P43.88 per kilo noong Nobyembre habang umabot na sa P49.11 per kilo ang wholesale price naman ng well milled rice mula P47.31, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority.

Samantala, tinala naman ng Department of Agriculture ang presyo ng local well milled rice sa P40-P55 per kilo sa mga palengkeng iniikutan nito sa Metro Manila at P50-P58 per kilo naman para sa well milled na imported rice.

Kumpara sa nakaraang taon, 30.8% na ang inakyat ng wholesale price ng regular milled rice at 28.6% naman sa well milled rice.

Mas mahal ang retail price ng bigas dahil pinapatungan pa ito ng mga retailer na binibili ang bigas sa wholesalers.

Walang nakitang regular milled rice ang DA sa mga palengke ng Metro Manila noong January 8 samantalang P43-P55 per kilo naman ang presyo ng local na well milled rice na nakita nito.

Walang nakikitang epekto ang pinaplanong pagpataw ng suggested retail price sa bigas ang Samahang Industriya ng Agrikultura.

Ayon kay SINAG Executive Director Jayson Cainglet, nasa mga traders na ang mga palay at mahal na rin ang imported rice. Sa pananaw ni Cainglet, P46-P54 per kilo lamang ang dapat na presyo ng bigas. (Ei-leen Mencias)