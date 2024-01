Vilma baka masilat ni Marian: Piolo, Dingdong palaban kay Cedrick sa Manila International Film Festival

Tuloy na tuloy ang 2024 Manila International Film Festival sa Hollywood, California na magsisimula sa January 29 at tatagal hanggang sa February 2 at kalahok dito ang sampung pelikula na office entries sa 49th Metro Manila Film Festival.

Sa Chinese Theater sa Hollywood Blvd. ang location ng MIFF.

Ayon kay MMDA Acting Chairman and MMFF Overall Concurrent Chairman Atty. Don Artes, handang-handa na sila para sa nasabing event.

Nabanggit din ni Atty. Artes na magkakaroon ng sariling Gabi ng Parangal ang MIFF.

May sarili ring jurors ang MIFF kaya puwede raw na maging iba ang winners dito.

So kung sa 2023 MMFF ay nanalong Best Actress si Vilma Santos para sa ‘When I Met You in Tokyo’, sa MIFF ay puwede siyang masilat ni Marian Rivera ng ‘Rewind’ o ng iba pang pang mga pangunaging aktres ng iba pang mga pelikulang kasali sa MIFF.

Sinasabi naman na palaban kay Cedrick Juan (na winner sa 49th MMFF) ng ‘GomBurZa’ sa pagka-Best Actor sina Piolo Pascual ng ‘Mallari’ at Dingdong Dantes ng ‘Rewind’.

So abang-abang na lang tayo kung sino-sino ba ang mga mananalo sa 2024 MIFF sa Hollywood, ha!

Abang-abang din kung sino sa mga stars ng sampung pelikula ang rarampa sa 2024 MIFF.

‘Yun na!

(Jun Lalin)