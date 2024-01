Tapos agad ang laban?

Kung “Tahanang Pinakamasaya” ang bagong titulo ng noontime show ng Tape Inc. sa GMA 7 higit na masaya malamang ang tahanan ng Eat Bulaga nina Tito, Vic, Joey, at mga legit na dabarkads.

Maraming ayudanatics nating tropapips ang napatanong kung tapos na raw ba ang laban sa agawan ng titulong “Eat Bulaga” ng Tape at TVJ matapos maglabas ng desisyon ang Marikina Regional Trial Court tungkol sa kasong copyright infringement at unfair competition, na pumapabor sa TVJ.

Sa naturang desisyon nga, pinagbawalan na ang Tape Inc. at maging ang TV network na GMA 7 na huwag nang gamitin ang pangalang Eat Bulaga, logo nito, at iba pa.

Butas din ng P3 milyon ang bulsa ng Tape Inc dahil sa danyos na kailangan nilang bayaran. Ligtas naman sa gastos ang GMA dahil ika nga, damay lang sila dahil sila ang nagpapalabas ng programa ng Tape Inc., na block timer sa kanila.

Kung tama ang nababasa natin, hanggang sa katapusan pa ng 2024 ang kontrata ng Tape Inc sa GMA. Kaya naman patuloy na ipapalabas sa TV station nila ang noontime show ng Tape na ang pangalan na nga ngayon eh “Tahanang Pinakamasaya.” Abay sobrang ganda at pinag-isipan, mukhang pigang-piga ang utak ng gumawa ng title na dapat bayaran ng bilyones— kantiyaw ni Mang Fidel.

Iyan eh kung kikita pa rin ang noontime show matapos alisin na sa kanila ang iconic na pangalang “Eat Bulaga.” Kung hindi na kasi papasukin ng commercial ang programa at malulugi ang Tape Inc. baka hindi na nila tapusin ang kontrata sa GMA, o kaya naman eh makipag-co-produced sila.

Alam din ng mga ayudanatics na kurimaw kung ano ang palatandaan kung hilahod na sa pondo ang “Tahanang Pinakamasaya.” Kung hindi raw liliit ang ipamimigay na premyo, malamang na magbawas ng mga talent o hosts, hanggang sa maging “Tahanang Pinasara” na raw ang show, sabi rin ng ilang netizens.

Pero bago pa man lumabas ang desisyon ng Marikina RTC, nauna nang naglabas ng desisyon noong Disyembre ang Intellectual Property Office (IPO) na nagkakansela ng trademark registration Tape Inc sa pangalang “Eat Bulaga” at “EB.”

Kaya ang mga nakakaintindi sa isyu, nakita na noong Disyembre pa na mababawi nga ng TVJ ang pangalang Eat Bulaga para sa kanilang noontime show na ginawang EAT noong angkinin ng Tape Inc ang titulo.

At nitong nakaraang Sabado nga, binago na ng Tape-GMA 7 ang titulo ng kanilang noontime show bilang “Tahanang Pinakamasaya,” habang balik-EAT Bulaga na ang noontime ng TVJ at mga dabarkads.

Kaya naman sa tingin ng ibang tropapips natin, wala nang host sa “Tahanang Pinakamasaya” ang hihirit ng linyang “hindi pa tapos ang laban” o “mahaba pa ang laban.” Habang ginagawa natin ito, wala pa naman tayong nabalitaan o nadinig na nagsabing iaapela ang desisyon ng RTC, o aabot sa Court of Appeals o Supreme Court ang isyu sa agawan ng pangalang “Eat Bulaga.”

Iyon nga lang, katakot-takot na pang-ookray sa netizens ang inabot ng bagong titulong “Tahanang Pinakamasaya” dahil parang hindi raw masaya sa sahod ang “creative” team ng Tape at GMA na mukha raw tinamad mag-isip ng titulo. Para raw kasing title din lang ng isang dating variety show ng GMA na natsugi na rin ang titulo.

Tunog “tagline” din daw at walang dating ang bagong titulo kumpara sa “Eat Bulaga” at “It’s Showtime.” May napaisip tuloy na hindi raw kaya biglang bumalik sa GMA ang “Wowowin” ni Koya Wel na matunog din ang pangalan sa 2025 senatorial elections?

Pero siyempre, mas magandang magpatuloy pa rin sa pag-ere ng “Tahanang Pinakamasaya” lalo na kung makapagbibigay sila ng saya at premyo sa mga tropapips nating ayudanatics. At kung gusto naman nila ng bagong pangalan sa show, suggest ng isa nating tropapips, “Oras ng Ligaya AT Saya,” pero wag na lang daw gamitan ng acronym. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”