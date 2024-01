Sarangani, Davao Occ niyanig ng magnitude 6.7

NIYANIG ng magnitude 6.7 na lindol ang Sarangani sa Davao Occidental kahapon nang umaga.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), naitala ang pagyanig ganap na alas-4:48 nang madaling-araw sa layong 119 kilometro sa timog silangan ng Sarangani Island mula sa lalim na 76 kilometro.

Una itong naitala sa 7.1 magnitude pero ibinaba ng Phivolcs sa magnitude 6.7.

“‘Yung initial estimate, ‘yan ‘yung automatic calculation namin, but then as we receive more data coming from our seismic network, nagkakaroon kami ng recalculation,” paliwanag ni Phivolcs Director Teresito Bacolcol.

Wala naman aniyang inaasahang banta ng tsunami pero asahan ang mga aftershock mula sa malakas na pagyanig.

Samantala, naramdaman ang Intensity IV sa Glan, Malungon, Kiamba at Sarangani.

Naitala naman ang Intensity III sa General Santos City, Koronadal City, Tupi, Polomok, T’boli sa South Cotabato, Alabel at Malapatan sa Sarangani at Matalam, Cotabato.

Intensity II naman sa Tampakan, Tantangan, Banga, Norala, Santo Niño, Surallah, at Lake Sebu sa South Cotabato, City of Zamboanga, Maitum, Saragani City of Kidapawan, Makilala, M’lang, Pigcawayan, Tulunan, at Kabacan sa Cotabato at President Quirino, Sultan Kudarat.

Wala ring naitalang sugatan o pinsala kasunod ng lindol. (Natalia Antonio)