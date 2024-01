San Miguel-PSA Awards Night! Meggie Ochoa, Annie Ramirez, Caloy Yulo, iba pa pararangalan dahil sa kahusayan

PANGUNGUNAHAN nina Asian Games gold medalists Meggie Ochoa at Annie Ramirez, kasama si Asian champ Carlos Yulo, ang mga tatanggap ng Major Awards sa San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association Awards Night sa January 29 sa grand ballroom ng Diamond Hotel.

Ikinuwintas nina Ochoa at Ramirez ang kalahati sa gold tally ng Team Philippines sa 19th Asiad sa Hangzhou China. Nagreyna sila sa women’s 48kgs at -57kgs, ayon sa pagkakasunod, sa golden double ng jiu-jitsu.

Tinuhog naman ni Yulo ang tatlong gold mula sa floor exercise, parallel bars at vault sa Asian Artistic Gymnastics Championships sa Singapre. Sumikwat pa siya ng dalawang top podium finish sa 32nd SEA Games sa Cambodia.

Kasama sina pool players Chezka Centeno, Johann Chua at James Aranas, golfer Miguel Tabuena, bowler Zach Sales Ramin, champion horse Big Lagoon, jockey John Alvin Guze at horse owner Vice Gov. Sandy Javier sa tatanggap ng Major Award mula sa oldest media organization ng bansa na ginigiyahan ni The Philippine Star sports editor Nelson Beltran bilang president.

Ang traditional Awards Night ay hatid ng 24/7 sports app ArenaPlus, PSC, POC, PLDT/Smart, Milo at Cignal bilang major sponsors, at PBA, PVL, 1-Pacman Partylist Rep. Mikee Romero at Rain or Shine. (Vladi Eduarte)