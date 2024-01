Ruru aabutan na si Coco

Nag-celebrate ang mga Kapuso fans nang dumikit ang rating ng ‘Black Rider’ sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Since umere ang serye ni Ruru Madrid noong November 6, 2023 ay ngayon lamang ito dumikit ng bongga sa katapat na serye ni Coco Martin.

Ayon sa NUTAM People Ratings na nilabas ng Nielsen Philippines, nakakuha ang January 5, 2024 episode ng Kapuso action serye ng 13.6% habang 13.7% naman ang rating ng nangungunang Kapamilya serye ng bansa.

Kahit hindi pa rin nila natalo ang serye ni Coco ay ipinagdiwang pa rin nila ang achievement ng serye ni Ruru.

“Ang lakas ng ‘Black Rider’. Nahanap na ng GMA ang tamang timpla for Ruru Madrid. Action drama talaga ang genre niya. Sparkle let Ruru stay sa ganyan muna and let him reach his peak bago ipag-explore ng genre. Gawan ng movie with Robin or Philip. Konti na lang Ruru, number one ka na,” sey ng isang netizen.

Sey naman ng mga Kapamilya, kaya naman dumikit ang rating ng ‘Black Rider’ dahil hindi naman umeere sa A2Z ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’ tuwing Friday dahil may PBA sa araw na iyon.

Well…

(Byx Almacen)