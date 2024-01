KUMPARA sa ibang artista na nganga at walang kita noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, ito naman ang panahon na nagamit ni Kapuso actor Rocco Nacino ang pagiging registered nurse niya para hindi mabakante sa trabaho.

Sa katunayan, nakatulong ang swab test para makaipon si Rocco para sa kasal nila ng misis na si Melissa Gohing.

Sa madaling salita, nakatulong na kumita pa siya.

Kuwento ni Rocco, dahil sa pagsasagawa ng swab test noong COVID-19 pandemic ay nakaipon siya ng panggastos para sa kanilang kasal.

Ito yung mga panahon na natigil ang trabaho ng maraming artista sa showbiz.

“Noong ginawa ko ‘yan, ‘yan ang nagbayad sa wedding namin. It helped us so much,” kwento ni Rocco sa panayam sa kanya ni Pia Arcangel.

“Lahat tayo nganga during the pandemic and I was really going through a stage na ‘Shucks, ano ang gagawin ko sa buhay ko?’ Paubos nang paubos ‘yung pera ko sa kakabayad nitong bahay na ito, ang laki ng nababawas sa akin’.”

Dito nagpasya si Rocco na makipag-ugnayan sa mga medical professional para kahit paano ay meron silang panggastos.

“Nagsimula siya sa pagbenta lang ng kits, eh. And then not a lot of people knew how to really test themselves na.hindi nila alam na nasopharyngeal swab is not here lang sa nostril, it has to go out all the way back, and we were sad for the people who are doing it wrong. Doon nabuo ‘yung idea to really go out and help people,” ani Rocco.

“Sabi ko, ‘Why don’t we start helping people and set up a clinic and then partner up with different laboratories to be able to provide cheaper swab tests,’” dagdag ng aktor.

“Noong time, medyo nag-skyrocket ang testing fee eh. So we made it affordable in a way na mas mababa nga pero mas maraming mag-a-avail, which actually happened.

“And dahil nga maraming takot din na mag-swab, or they were scared to get the virus, kulang na kulang kami sa manpower. So ang ending, kami ng mga doctor, kami mismo ang pupunta sa mga bahay.

“Kami ‘yung as in, may times I would go to the suburbs talaga para lang makapag-swab and then at the same time hindi lang pag-swab, we would give them a detailed plan.

Naranasan din daw ni Rocco na maging ‘normal’ sa panahong ito dahil sa kanilang pag-swab. Ang pakilala lang daw niya sa sarili ay ‘Nurse Nacino’. May ilan daw na nakikilala siya pero may ilan din naman na hindi.

Doble ingat naman siya dahil nagkataon na nabuntis ang kanyang misis sa panahong ito kaya naman todo linis daw si Rocco bago umuwi.

(Issa Santiago)