Walang basehan at nakakasira pa ang ang 30 araw na suspension order ng National Telecommunications Commission (NTC) sa Sonshine Media Network International (SMNI), ayon kay Senador Robin Padilla.

Noong Lunes, naghain ang senador ng Senate Resolution 895 kung saan nagpahayag siya ng suporta para sa SMNI habang kinukundena ang NTC sa suspension order na aniya’y walang due process.

“The baseless issuance of a 30-day suspension order is a transgression of SMNI’s right to due process which will result in serious and irreparable damage to it and its employees no less,” sabi ni Padilla sa resolusyon.

Ayon sa senador, malaki ang papel ng SMNI sa pagtulong sa anti-terrorism campaign ng pamahalaan, sa pamamagitan ng palatuntunan na layuning turuan ang publiko laban sa “communist propaganda and recruitment strategies.”

Sabi pa Padilla, chairman ng Senate committee on public information and mass media, ang suspension order ng NTC ay kasunod ng pagdinig ng Kamara sa diumano’y “fake news peddling” ng SMNI.

Ngunit ipinunto niya na hindi sinaad ng show-cause and suspension order ng NTC kung bakit kailangang suspendihin ang SMNI, o kung bakit kailangan ang suspensiyon para mapigilan ang “serious and irrepa-rable damage or inconvenience” sa publiko.

(Dindo Matining)