Rivermaya handa na sa reunion concert sa Pebrero

Marami na ang excited dahil magbabalik na ang Rivermaya sa kanilang reunion concert na magaganap ngayong Pebrero.

Patuloy nga ang pagre-rehearse ng banda para sa nalalapit nilang concert.

Ayon sa dating bokalista at gitarista nila na si Rico Blanco, mas mabibigyan na nila ng makulay na kahulugan ang kanilang mga kanta dahil mas mature na raw sila ngayon.

Ayon naman kay Bamboo Mañalac, 100% commitment naman daw ang ibibigay ng grupo sa kanilang reunion concert.

Sa isang panayam, sinabi ni Bamboo na, “Years na ‘to pinapagusapan di ba, this is not just something that’s been talked about. Until it became a solid idea, and then, ‘yun na.”

Nais naman daw makita ulit ng drummer na si Mark Escueta ang kanilang mga tagasuporta.

“Gusto namin kayo makita ulit, or marami diyan first time pa kami mapapanood and dun kamo excited din,” wika ni Mark.

Magaganap ang reunion concert ng banda sa Pebrero 17 sa SMDC Festival Grounds sa Parañaque City.

Ilan sa mga nakilalang kanta ng banda ay ang ‘Kisapmata’, ‘Elesi’, ‘Awit ng Kabataan’, at iba pa.

