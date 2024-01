ISANG Pinoy food truck ang patok ngayon sa Las Vegas, USA dahil sa sinugba-style grilled chicken, pork belly at iba pang pagkaing Pinoy na swak din sa panlasa ng mga taga-ibang bansa.

Tinawag itong ‘Oming’s Kitchen’ at pag-aari ni Salome “Oming” Pilas, 46 anyos na taga-Dumaguete at nag-migrate sa Las Vegas noong 2006.

Itinayo niya ang kanyang food truck-resto noong 2016 na agad namang bumida dahil sa kaniyang sinugba-style grilled chicken at pork belly, crispy lumpia na sinahugan ng baboy at gulay at iba pang putahe na kinasasabikan ng mga Pinoy.

Marso noong nakaraang taon nang buksan ni Oming ang pangatlo niyang food truck sa Las Vegas.

“How can Americans or other non-Filipinos know all about Thai, Japanese, Chinese food, and we all go to those restaurants? Why don’t I see non-Filipinos in these Filipino restaurants? I wanted to introduce this food to them. My goal was to show all these different people that this is really good food,” ayon kay Oming.

Nakamit ni Oming ang ‘Best of Las Vegas’ title dalawang taon matapos niyang itayo ang kanyang negosyo sa lugar.

Ayon kay Oming, dinagdagan pa niya ang kanyang mga putahe para naman sa mga non-Filipino client niya.

Nangunguna aniyang paborito sa kanyang food truck ang sinugba sandwich at adobo.

Patuloy ang pagsikat ni Oming sa culinary scene sa social media matapos siyang mailathala sa Foodbeast.

“You are one of the best examples of Pinoy business in success. Keep up growing!” ayon pa sa isang netizen na nangakong dadayuhin niya ang lugar ni Oming kapag nakapamasyal siya sa Las Vegas.