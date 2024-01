Palaban sa G-Force: Pops todo sing and dance kahit lola na

How time flies! Imagine, mahigit apat na dekada na pala si Pops Fernandez sa show business!

At kung titingnan mo nga siya ngayon, hindi mo iisipin na ganun na siya katagal sa showbiz, ha!

Kaya naman, bilang selebrasyon niya sa kanyang ika-40 taon, o mahigit pa, bilang singer-actress, heto nga at may pasabog na regalo siya sa kanyang mga fan.

Super excited nga si Pops sa kanyang pagbabalik sa pagpi-perform, sa ‘Always Loved: A Pops Fernandez Concert’, na gaganapin sa The Theatre at Solaire sa February 9 & 10.

Yes, muli ngang ibabalik ni Pops ang style na nagpasikat sa kanya, at nagtanghal sa kanya bilang Concert Queen.

“I should celebrate, ‘di ba? Sabi ko, kung hindi man for me, for the audience na lang. Bago ko kinumbinse ang sarili ko na sige na nga, magku-concert na ako.

“Eh, ang tagal ko na rin kasing hindi kumakanta. Kaya inunti-unti ko muna, nakipag-collab muna ako kina Martin (Nievera). Kinampante ko muna ang sarili ko na kaya ko ulit mag-perform.

“Eh, 2012 pa ang last concert ko. Although confident naman ako, pero kailangan kong tanggapin na kaya ko pa talaga! Akala ko kasi hanggang pagiging producer na ako,” chika ni Pops.

Pero sabi nga, pagbali-baligtarin mo man ang sitwasyon, hindi maitatanggi na si Pops pa rin ang Concert Queen ng Pilipinas.

“Thank you,” nakangiting chika niya.

Pero, ano nga ba ang pakiramdam niya na ‘pag sinabing Concert Queen, si Pops na agad ang naiisip. Na hindi nga ito puwedeng agawin ng kahit sinong mga baguhang singer.

“Eh kasi sila rin naman, may iba na silang title. Hahahaha!

“Pero thank you na natatak ‘yon sa akin. Pero, sabi ko nga, lahat kami may kanya-kanyang strength, may kanya-kanya kaming title. Siguro, ‘yun na nga, natatak na talaga sa akin `yung Concert Queen title,” sey lang ni Pops.

Sa concert ay hindi lang sing ang gagawin niya, magiging palaban din si Pops sa sayawan kasama ang G-Force.

Si Georcelle Dapat-Sy ang Creative Director ng concert ni Pops kaya asahang maraming sayawan ‘yon, ha!

Anyway, bukod sa dalawang gabing concert, ang isang kinasasabikan ni Pops ngayon ay ang pagkikita nila ng kauna-unahang apo niya, si Baby Finn, anak ng panganay nila ni Martin na si Robin Nievera.

“Inggit nga ako kay Martin, nakita na niya si Baby Finn. Magiging emotional talaga ako ‘pag nakita ko siya.

“First apo namin, at first great grand apo ni Mama! Kaya super excited kaming lahat,” sabi pa ni Pops.

Ang bet nga niyang itawag sa kanya ni Baby Finn ay LolliPops (Lola Pops)!

“Ngayon pa lang ang dami na tumatawag sa akin na Lolli Pops!”

Kumusta kaya siya bilang lola o lolli?

“For sure iiyak ako pag nakita ko na siya, nahawakan ko na, naamoy-amoy ko na, na-keri (karga) ko na. Eh, iyakin kasi ako. Ngayon pa nga lang, pinag-uusapan pa lang, naiiyak na ako.

“Hindi kasi ako makapaniwala na si Kuya (Robin) may baby na. ‘Yun ang una kong kinaiiyak,” sabi na lang ni Pops.

Well…