Inilabas na ng Department of Budget and Management (DBM) ang P3.049 billion para magamit sa pagkumpuni at rehabilitasyon ng mga paaralan sa elementarya at high school sa buong bansa.

Pinirmahan na ni DBM Secretary Amenah Pangandaman ang Special Allotment Release Order (SARO) para sa nabanggit na pondo upang masimulan agad ang rehabilitasyon sa pagsisimula ng taon.

Ayon kay Pangandaman, sa pagpasok ng 2024 ay itutuloy ng gobyerno ang pagpopondo sa edukasyon upang mapahusay ang kalidad ng edukasyon at mapahusay pa lalo ang kasanayan at husay ng mga Pilipino.

“It has always been our goal to improve the quality of education that we can provide to every Filipino and empower them with the necessary tools to improve his or her quality of life,” ani Pangandaman.

Ang SARO na hiniling ng Department of Education (DepEd) ay idederetso sa Department of Public Works and Highways sa ilalim ng 2023 General Appropriation Act.

Naunang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bubuhusan ng kanyang administrasyon ang imprastruktura sa edukasyon upang makasabay ang sistema ng edukasyon sa ibang mga bansa.

(Aileen Taliping)