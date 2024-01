VIRAL ngayon sa social media ang larawan ng araw na kuha ng Solar Dynamics Observatory ng National Aeronautics and Space Administration (NASA) na tila nag-aapoy.

Sa kuhang ibinahagi ng NASA sa kanilang Instagram account, nakasaad sa caption nito na limang beses na mas malakas ang ‘solar flare’ ng araw noong Dis­yembre 31, 2023.

“The Sun influences the Earth in more ways than just brightening your day. Solar flares are sudden explosions of energy caused by tangling of its magnetic fields near sunspots, or cooler areas on the Sun’s surface,” ayon sa NASA sa kanilang post.

“A fleet of space and land-based instruments monitor solar weather, which can cause disruptions to satellites, GPS, and radio communications,” dagdag ng NASA.

Sinabi pa ng ahensiya na may mga oras na tila naglalagablab o mas mataas ang aktibidad ng araw at mayroon ding mga pagkakataon na payapa o mababa ang aktibidad nito.

“The Sun goes through periods of high and low activity, the height of the Sun’s activity is known as the Solar Maximum, where solar flares and sunspots are more common,” paliwanag pa ng ahensiya.

Inaasahang mangyayari uli ang susunod na solar maximum sa Hulyo 2025. (Vince ­Pagaduan)