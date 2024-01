Nabistong may lover sa panaginip

Napanaginipan ko na kasama ko raw ‘yung aking kabit sa panaginip, magkayakap daw kami at nakaupo sa sala tapos dumating ‘yung kaibigan namin. Nagkunwari daw akong ibang babae at tinago ‘yung mukha ko kahit na alam ko naman daw na kilala ako nung kaibigan kong nakakita sa amin. Ano kayang ibig sabihin nito?

Hannah

Very common ang mga love dreams o panaginip na tungkol sa pag-ibig at relasyon dahil mahalaga itong aspekto ng ating pagkatao at pag-exist sa mundo. Maraming panahon at energy ang nagagamit natin sa pag-iisip pa lamang ng ating mga partner.

Ang panaginip kung saan nakita mo ang iyong lover ay nangangahulugan ng iba’t ibang simbolo.

Pwede itong mangahulugan na may mga taong ikaw ang nagiging sentro ng kanilang usapan, in short: pinagtsitsismisan ka!

Cheerful kang tao at nage-effort na magkaroon ng maayos na relasyon sa kahit na sino – mapababae man o lalaki, pero para sa mata ng iba meron itong ibang kahulugan. May mga taong naniniwalang masyado kang liberal mag-isip.

Nangangahulugan din ito na nakikipaglaro ka sa apoy! Mapanganib na laro ang ginagawa mo. May chance na ang pinapaniwalaan mo ngayon ay ang buhay ay isang adventure at kung ano ang ginagawa mo, tingin mo ito na ang best.

Sa kabilang banda, pwede rin naman itong mangahulugan na mafa-fall in love ka uli. Ang sabi mo sa panaginip mo, kabit ang iyong kasama. Ibig bang sabihin nito ay hindi mo na mahal ang original mong dyowa?

Baka naman na-fall out of love ka na sa inyong relasyon at nahulog ang loob mo sa iba. Ang tanong lamang ay kung tanggap ba kayo ng mga taong nasa paligid mo?

Kung sa panaginip mo ay natuklasan ng partner mo na meron kang kabit o ibang lover, sinasabi nito na conscious ka at hindi mapakali dahil alam mong meron kang nasaktang ibang tao. Kailangan mo nang wakasan kung anong meron ka sa partner mo para hindi mo na ito maramdaman.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com