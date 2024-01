Mga pinsan ni Daniel sumali sa Kapamilya reality show

Pinapalabas ngayon sa YouTube channel ng ABS-CBN ang bagong Kapamilya talent search na ‘Project Zoomers: The Search for the Next Gen Z Stars’.

Sa nasabing competition ay dadaan sa isang casting ang 18 auditionees.

Mula sa mga nag-audition ay lima ang pipiliin na siyang magiging five lead characters ng bagong youth-oriented show ng ABS-CBN, ang ‘Zoomers’.

Haharap ang mga mag-o-audition sa tatlong Kapamilya directors na uupong judges sa competition na sina Direk Theodore Boborol ng pelikulang ‘Vince, Kath, & James’, Direk Chad Vidanes ng hit DonBelle series na ‘He’s Into Her’, at ang head ng Star Magic at ABS-CBN TV Productions na si Direk Lauren Dyogi.

Pagbabalik nga ito ni Direk Lauren bilang hurado sa isang talent search na nakilala noon sa pagiging hurado ng ‘Star Circle Quest’ kung saan galing si Sandara Park.

Ilan sa mga nag-audition sa ‘Project Zoomers’ ay ang mga pinsan ni Daniel Padilla at pamangkin ni Karla Estrada na sina Analain at Ashton Salvador at gayundin ang anak ni Herbert Bautista na si Harvey Bautista.

After mapanood ang ‘Project Zoomers’ sa YouTube ay mapapanood na rin ito soon sa TV5.

Exciting!

(Byx Almacen)