Mga Pinay athlete hanep nitong 2023

NASAKSIHAN ng buong mundo ang kahusayan ng mga atletang Pinay sa nagdaang taong 2023.

Walang humpay sa pagbibigay ng karangalan ang mga Pilipinang atleta para katawanin ang banss sa pandaigdigang estado.

Magkahalong iyak, pagod, sakripisyo at ligaya sa mga pinagdaanang pagsubok ang pinagdaanan ng mga atletang Pinay kaya ating balikan ang ilang tumatak noong isang taon.

Mula sa mga combat at martial arts, ball games, motosports hanggang sa multi-sport events tulad ng Southeast Asian Games, Asian Games at World Championships ay kumamada pa rin nang husto ang mga Pinay athlete upang ibandera ang tinawag na “Girl Power ng 2023.”

Nananatili pa ring reyna ng kababaihan ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa na si Hidilyn Diaz-Naranjo dahil sa patuloy na pagpapalakas ng weightlifting sa bansa na nais sumunod sa kanyang yapak.

Gayunpaman, hindi nagawang magwagi ng medalya sa Asian Games matapos lumapag lamang sa fourth place sa kabuuang 223kgs sa pagsabak sa mas mabigat na 59kgs division, habang parehong resulta rin ang nakuha nito sa Asian Championships sa Jinju, South Korea na pinagreynahan ni Lou Shifang ng China. Malayo naman sa normal na pwestuhan ito sa seventh place sa World Championships sa Riyadh, Saudi Arabia.

“It’s a big responsibility (to be Olympic champion) because I have to influence the (other) athletes to do their best,” wika ni Diaz na patuloy pa ring maipagmamalaki ang nagawang karangalan. “It’s a good moment for Philippine sports. I can see there will be a lot of Olympians in 2024, especially in weightlifting, and I’m so happy to see that: young athletes, young Filipinos, engaging in sports. We’re showing that we’re strong, that we’re very good in sports.”

Kabilang rin sa listahan si Alex Eala na tinapos ang taon na nakapasok sa top-200 sa pag-angat sa pang-185 pwesto sa WTA rankings mula sa No. 190 upang mahigitan ang kanyang dating pwesto noong Oktubre sa 189th place.

Hindi man naging maganda ang simula ng taong 2024 para sa 18-anyos na Tennis sensation matapos malaglag sa qualifiers ng Canberra International, subalit patuloy na inaabangan sa mga susunod na international tournament.

Matapos ang makasaysayang 2022 ng makuha ang unang Grand Slam Champion sa US Open Juniors singles Title, paunti-unting umaangat ito sa pro-level nang mapagwagian nito ang dalawng ITF singles championships sa W25 Yecla sa Spain at W25 Roehampton sa United Kingdom.

Nagwagi rin ito ng dalawang bronze medal sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China nitong Setyembre sa Singles at Mixed Doubles kasama si Francis Alcantara, upang tapusin ang mahabang taon na pagkagutom sa medalya para sa bansa.

Makailang beses rin itong sumabak sa pandaigdigang kumpetisyon nang magwagi ito ng runner-up finish sa W40 Kyotec Open sa Luxembourg.

Hindi naman malilimutan ang kauna-unahang pagsalpak ng puntos ng isang Pinay booter na si Sarina Bolden sa FIFA Women’s World Cup, kung saan unang beses ring narinig ang national anthem ng bansa, upang maramdaman ang mataas na emosyon sa pag-ukit ng kababaihan sa kasaysayan ng pampalakasan.

Naisalpak ng 27-anyos na Filipino-American ang nag-iisang puntos ng Pilipinas sa World Cup kontra sa co-hosts na New Zealand upang makuha ang natatanging panalo, habang naibuslo rin nito ng pampanalong penalty goal sa 2022 AFC Women’s Asian Cup na nagdala sa bansa sa World Cup.

Matapos mapanalunan ang apat na ginto at dalawang pilak na medalya sa biennial meet, gayundin ang silver medal sa 2017 Ashgabat Asian Indoor and Martial Arts Games, hindi matutumbasan ang kampeonatong nakuha ni Chezka Centeno sa 2023 WPA World 10-Ball Championships ng talunin nito si Han Yu ng China sa iskor na 9-5.

Napantayan ng 24-anyos mula Zamboanga City ang nagawa ni Rubilen Amit upang maging ikalawang Pinay cue artists na naging world champion. Napagwagian nito ang top-prize na $50,000 o P2.8 million, na siyang pinakamalaking papremyo sa kasaysayan ng women’s pool.

Parehong binalibag at binale ni Annie Ramirez ang magkasunod na kampeonato sa dalawang multi-sport event nang pagreynahan ang kanyang ikatlong ginto sa SEA Games at matinding pagbawi sa Asian Games nang talunin si Galina Duvanova ng Kazakhstan, habang hinigitan si Orapa Senatham ng Thailand sa Cambodia meet para sa paboritong women’s under-57kgs division.

Nakabawi sa masaklap na kabiguan ang 31-anyos na 2019 world champion matapos ang hindi magandang karanasan sa 2018 Jakarta-Palembang Games sa Indonesia nang maagang nagtapos ang laro nito sa women’s under-62kgs division matapos lumuhod sa first round kontra sa gold medalists na si Sung Ki-Ra ng South Korea.

Tulad ni Ramirez, hindi rin nagpahuli si Margarita “Meggie” Ochoa sa mga Pinay jiu-jitera na sumungkit ng karangalan sa bansa. Nakamit ng two-time Brazilian Jiu-Jitsu World Champion ang panibagong gintong medalya sa pandaigdigang kumpetisyon nang mahigitan nito ang tansong medalya noong 2018 Jakarta-Palembang, gayundin ang silver medal sa 32nd Phnom Penh Games.

Hindi rin papahuli si Jenna Kaila Napolis na nagbulsa ng unang gintong medalya sa Pilipinas sa 2023 SEAG sa women’s under-52kgs, gayundin ang tansong medalya sa Hangzhou Asian Games upang magbigay sa kanya ng No.1l 1 sa world rankings. Nakuha rin ng 2021 World Championships bronze medalist ang isa pang gintong medalya sa 7th Asian Jiu-jitsu Championships sa Bangkok, Thailand.

Bukod sa pagiging two-time SEAG gold medalist, three-time UAAP champion at MVP, hindi maitatangging isa sa mga mahuhusay na manlalaro sa women’s basketball si Afril Bernardino na siyang naging sandalan ng Gilas Pilipinas Women’s sa tatlong pangunahing torneo na nilahukan sa nagdaang taon.

Sumalpak ng Gilas best na 13 puntos sa FIBA Women’s Asia Cup ang 27-anyos na 5-foot-8 guard upang dalhin sa sixth-place finish ang koponan, tungo sa pinakamataas na pwesto sapol noong 1984. Hindi man naipagtanggol ng Gilas women ang kanilang back-to-back na korona sa SEAG, nanatili namang tumapos sa podium finish ang grupo nito sa Phnom Penh meet kontra sa Indonesia.

Kung gaano naman kabilis ang minamanehong sasakyan, ganoon din kabilis ang pagharurot pataas ni Bianca Bustamante na hindi malilimutan ang nakaraang taon matapos mapabilang sa F1 Academy, para sa all-female Formula racing.

Nagkampeon ng 18-anyos na car racer sa 2023 Formula 1 Academy sa Valencia, Spain noong Mayo para sa Prema Racing team, habang sunod-sunod rin ang mga nilahukan nitong karera kasama ang F1 Academy kung saan tumapos siya ng 7th place, gayundin ang USG Juniors sa 17th place, F4 UAE Championship sa 27th at Italian F4 Championships sa 44th place. Naging parte rin si Bustamante ng McLaren Driver Development Program.

Patuloy naman sa pagdasa ng manonood at paglaki tagasubaybay ang women’s volleyball higit na ang mga crowd favorites na Choco Mucho Flying Titans at seven-time Premier Volleyball League (PVL) champion na Creamline Cool Smashers na pinangungunahan nina Alyssa Valdez, Jema Galanza at Tots Carlos bilang mga tinitingalangang balibolista ng bansa dahil na rin sa husay ng kanilang mga laro at malapit sa mga tagahanga nito.

Hindi rin malilimutan ngayong taong ang pagputol ng 17-taong pagkagutom ng Santo Tomas Growling Tigresses sa UAAP matapos putulin ang pitong taong pagrereyna ng NU Lady Bulldogs sa winner-take-all Game 3 ng women’s basketball tournament nitong Disyembre. (Gerard Arce)