BINIGYAN na nga nagreklamo pa! Ito ang dahilan kaya tinalakan ng mga netizen ang viral post ng isang Facebook page kung saan dismayado ang isang anonymous sender, nagsenti sa publiko at humingi pa ng payo.

Walong taon na raw sila ng kanyang boyfriend at nagpropose na ito para makasal sila.

Pero nadismaya siya kasi nalaman niyang ₱299 lang ang halaga ng engagement ring batay sa kanyang pagsasaliksik sa mga online shopping app.

“Ganito lang ba kababa yung halaga ko sa kaniya na hindi man lang niya pinag-ipunan pambili ng ring? Or hindi ko ba dapat i-big deal? Am I too immature to feel this way?” anang anonymous sender.

Halo naman ang say ng mga netizen.

“It is just a ring, ang Importante eh yung genuine love niya.Malay mo kapos lang kaya ‘yan lang nakayanan”

“Appreciate small things! It’s the action that matters, not the materials.”

“Talk it out sis… Your emotion towards it is valid… Maybe he has prepared better things than an engagement ring,. Communicate.”

“I’ll be upset too if the ring meant I’m being proposed to marry a person who couldn’t afford or not yet ready to start a family, pero if wala na mang issue sa kanya (meaning gusto ko talaga siyang maging husband) GO! If gusto ko talaga ng memorabilia for that moment I think I’ll be honest with him, I’ll explain to him my intention and we can get another engagement ring later na mag-lolong last talaga.”

“Don’t focus on the cost of the ring. Iba yung value nyan kasi with Love.”

