Inihayag kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na hindi maaaring diktahan ng gobyerno kung anong brand o modelo ng jeepney units ang kukunin ng mga kooperatiba at operator bilang pagsunod sa Public Utili-ty Vehicle Modernization Program (PUVMP).

Sa isang pahayag, sinabi ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadiz III, na walang sinasabi ang ahensiya sa kung anong unit at kung saang kompanya bibilhin ng mga jeepney operator ang kanilang mga modernong jeepney dahil ito ang prerogative ng jeepney cooperatives.

Binigyang-diin ni Guadiz na dapat ganap na pangasiwaan ng mga jeepney cooperative ang proseso, at maaari silang bumili sa alinmang manufacturer, lokal man, yaring Japan o China dahil hindi ito pakikialaman ng gobyerno.

Ayon kay Guadiz, tinitiyak din nila na ang pangunahing aspekto na dapat isaalang-alang sa paglipat sa mga mo¬dernong jeepney ay ang kaligtasan at pagiging roadworthiness ng mga bagong jeepney unit para makapagbigay ng mas magandang ser-bisyo sa mga commuter.

Idinagdag niya na ang mga kooperatiba sa transportasyon ay may awtonomiya na pumili mula sa mga tagagawa na inaprubahan ng Department of Trade and Industry na sumusunod sa Philippine National Standard.

Dagdag ng LTFRRB chief, sa kasalukuyan, mayroong 32 modelo ng modernong jeep.

(Dolly Cabreza)