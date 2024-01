Lola Liling pumanaw sa mismong araw ng kasal ni Robi Domingo

Nag-post ang Kapamilya TV host na si Robi Domingo sa kanyang social media accounts ng picture nila ng kanyang lola na si Inang Liling o Lydia Garcia-Eusebio.

Sa pangalawang picture ay makikitang nakatalikod naman si Robi at nakaakbay sa isang babae (mukhang ang misis niyang si Maiqui).

Sa kanyang caption ay ipinahayag ni Robi ang pagpanaw ng kanyang lola sa mismong araw ng kanyang kasal noong January 6.

“January 6 was the happiest day of my life. My heart was filled with immense gratitude – from preps in the morning, to the ceremony, to the reception which lasted until dawn.

“As I was about to leave the place, my mom was sobbing as she tried to tell me that my Lola passed away that same morning. Apparently, my family didn’t tell us so that our focus was our magical day.”

Sa comment section naman ay sinabi ni Robi na, “We wanted to thank a lot of people during the wedding but it has been a rollercoaster ride for us these past few days. Our hearts are happy, but we apologize for the delay. We’ll just take a breather from all the happenings (with praying hands emoji).”

Great grandmother naman ng Kapuso teen actor na si Bryce Eusebio si Inang Liling. Nephew ni Robi si Bryce dahil first cousin ng TV host ang nanay nito na si Ginia Eusebio.

Ayon kay Ginia nang tawagan namin kahapon, ngayong Miyerkoles ang libing ni Inang Liling sa Pulilan, Bulacan.

Magkakaroon din ng ‘A Celebration of Life’ event ang pamilya para alalahanin ang naging magandang buhay ni Inang Liling na ipinanganak noong June 27, 1927.

Sa pamilya nina Robi, Bryce, mula sa Abante, our condolences po.

(Jun Lalin)