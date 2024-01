Kapag sumasapit ang panahon ng Kapaskuhan o kaya naman ay ang kaarawan ng Pangulo, karaniwan na pong nagrerekomenda ang Department of Justice (DOJ) ng mga papalayaing person-deprived-of-liberty (PDL). Ito ay sa pamamagitan ng executive clemency o pagpapatawad ng Pangulo.

May mga alituntunin pong dapat sundin sa pagpapalaya sa mga PDL na convicted na ng korte. Ang Bureau of Pardons and Parole (BPP) na nasa ilalim ng DOJ ang nagsusuri sa mga kaso ng PDL para mapag-alaman kung sino ang kwalipikadong mabigyan ng executive clemency.

Nitong nakaraang panahon ng Kapaskuhan, tayo po ay nanawagan sa DOJ at sa Bureau of Corrections (BuCor) na unahin sa listahan ng mga irerekomendang mapalayang PDL ang mga matatanda, may mga malubhang sakit at mga persons-with-disabilities (PWD).

Ang panawagan ko pong ito ay for humanitarian reasons. Dapat po nating tandaan na ang ating justice system ay hindi nakatuon ang pansin sa pagpaparusa lamang sa nahatulang maysala ng korte. Nakatutok din ang mga awtoridad sa rehabilitasyon ng mga PDL. Awa at pag-asa ang dapat mangibabaw sa halip na pagmamalupit sa mga PDL.

Ang mga matatandang edad 70 pataas, mga may malubhang sakit, at mga PWD na hirap na mabuhay sa loob ng bilangguan ay dapat na patawarin at palayain na kung sila naman ay maganda ang record at nakapagsilbi na ng nakatakdang panahon ng pagkabilanggo ayon sa panuntunan ng BPP.

Kaya naman po tayo ay natuwa ng ating malaman na may 1,227 PDL ang napalaya mula sa National Bilibid Prison noong Disyembre. Isa rito ay si Rimberto Salvanera na 86 years old. Naka-confine siya sa National Kidney and Transplant Institute (NKTI) nang matanggap ang kanyang release order.

Napatunayang maysala si Salvanera sa kasong pagpatay. Noon pang nakaraang taon pinag-utos ng Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na paikliin ang kanyang sintensiya. Pero hindi siya agad nakalaya dahil kahit na napaiki na ang kanyang sintensya, kulang pa rin ang panahon ng kanyang pagkakapiit sa loob ng bilangguan.

Bukod po sa humanitarian reasons, isa pang dahilan kung bakit nagrerekomenda ang DOJ ng mga PDL na dapat ng palayain ay para mabawasan ang mga nagsisiksikang mga bilanggo sa loob ng Bilibid.

Hindi naman basta-basta magpapalaya na lamang ang DOJ at BuCor ng mga bilanggo. Tulad ng nabanggit ko na, may mga tuntuning dapat sundin sa ganitong proseso.

Marami ring mga PDL sa Bilibid, sa mga provincial jail, at sa mga kulungang pinamamahalaan ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) na matagal nang dapat pinalabas. Maaring natapos na nila ang kanilang sintensya, o napawalang-sala sila ng korte.

Pero hindi agad maasikaso ang kanilang mga papeles, wala silang abogado o kaya ay kulang ng koordinasyon sa mga ahensya ng gobyernong dapat ay nakatuon sa kanilang kaso.

Watak-watak po kasi ang ang ating jail management system dahil iba-ibang ahensya ang namamahala sa mga PDL. Kung ilalagay po sa isang kagawaran ang pamamahala ng mga PDL at mga bilangguan, tulad ng panukala ng inyong lingkod, mas magiging maayos ang sistema.

Nabanggit na po ni Speaker Martin Romualdez sa nakaraang Jail Decongestion Summit na ang ating panukalang lumikha ng isang Department of Corrections and Jail Management sa ilalim ng House Bill (HB) 8672 ay isa sa mga pag-aaralan ng Kamara de Representante para mawakasan na ang pagsisiksikan sa ating mga kulungan.

Ang pangarap po ng inyong lingkod sa pagpapanukala ng Department of Corrections ay dumating ang panahon na ang prayoridad ng ating correctional system ay ang pagpapanatili ng katauhan at dignidad ng mga PDL kahit sila ay nakabilanggo.

Kaya hindi lamang po pagpapaluwag ng mga kulungan ang tanging layunin ng ating panukalang batas. Layunin din po nito na maging makatao ang pagtrato sa mga PDL at mabigyan sila ng pagkakataon na makahubog muli ng isang magandang kinabukasan paglabas ng kulungan.