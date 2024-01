Lalaki sinakal, hinulog live-in partner sa dagat, anak ginahasa

KALUNOS-LUNOS ang sinapit ng isang mag-ina matapos na sakalin at ihulog sa dagat ang babae ng kanyang live-in partner at saka nito ginahasa ang 13-anyos na anak ng una sa Lala, Lanao del Norte.

Kinilala ang mga biktima na sina Vergie Sande Erana, 46-anyos at anak na si ‘Girlie’.

Sa ulat ng pulisya, nangyari ang krimen sa kulungan ng mga isda na binabantayan ng suspek na si Juvy Pantonial Sulague alyas ‘Juvy delos Santos’, 28-anyos, sa Sitio Panadtaran, Barangay Gumagamot sa nasabing bayan pasado alas-tres nang madaling-araw noong Enero 6.

Nasa kubo umano ang tatlo nang biglang sakalin ng lasing na suspek si Erana. Nang mawalan ng malay ang babae ay saka niya ito inihulog sa dagat na siya nitong ikinasawi.

Bago tumakas ang suspek, pinagbalingan nito ang dalagitang anak ng biktima at ginahasa.

Naaresto ng mga awtoridad ang suspek sa isinagawang hot pursuit operation sa kanyang bahay sa Zamboanga Del Sur. Kinasuhan ito ng murder at rape.

Inamin ng suspek ang krimen at nagawa umano niya ito dahil sa kalasingan matapos silang magtalo ni Erana nang kumprontahin niya ito sa umano’y ibang boyfriend nito.

Lango umano siya sa alak kaya naabuso niya ang dalagita.

Nagsama ang biktima at suspek noong Disyembre.

Ayon sa pulisya, dating may kaso at anim na taong nakulong ang suspek dahil sa kasong homicide sa Zamboanga del Norte.Nang makalaya, umalis ito sa lugar at napadpad sa Lanao del Norte kung saan niya nakilala ang biktima. (Ronilo Dagos)