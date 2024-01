Kathryn-Donny tandem sinusulong

Trending online ang video ng interaction nina Donny Pangilinan at Kathryn Bernardo.

Parehong dumalo sina Donny at Kath sa star-studded wedding nina Robi Domingo at Maiqui Pineda.

Ilang beses ngang nakitang nag-interact ang dalawang Kapamilya stars sa nasabing wedding, pero ang pinakapinag-usapan ay ang interaction nga nila sa after-party.

Nilapitan kasi ni Donny ang todong sumasayaw na si Kathryn at inalok ng soda instead of alcoholic drink.

Bet na bet nga ng mga netizen ang nasabing short moment ng dalawa at pinuri pa ang pagiging gentleman ni Donny.

Sey ng isa, “Let’s give it to Donny for being a gentleman by offering Kathryn a soda to (presumably) sober up. She’s so cared by the people around her and it shows.”

Siyempre hindi nakaligtas sa mga mata ng netizens ang diumano’y chemistry ng dalawa, pero may ibang DonBelle fans ang umangal agad.

“Bagay naman sina Donny Pangilinan at Kathryn Bernardo. Anong problema ng DonBelle? Eh hindi naman sila trewww? Tsaka single sila pareho. Magkaiba ang napapanood niyo onscreen sa totoong buhay. Get over it. Kaloka trewww,” pagtatanggol ng isang netizen.

In all fairness may chemistry nga silang dalawa at paniguradong patok ang pagsasama nila.

Kaya naman may ibang nga fan na isinusulong ang Kathryn-Donny tandem, ha!

Bonggels!