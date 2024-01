Johann Chua, James Aranas ilalabas tako para sa Taipei 9-Ball

TUTUMBOK sina Johann Chua at James Aranas sa 2nd Universal Chinese Taipei 9-Ball Open Pool Championship na gaganapin sa Hulk Billiards Flagship Hall sa Ximending sa Taipei , Taiwan.

Makakasama nina reigning World Cup of Pool champions Chua at Aranas sina Anton Raga, Jeffrey Ignacio, Kyle Amoroto, Marvin Asis, Jefrey Roda at Bernie Regalario na sasargo sa nasabing event na magsisimula ngayong araw at magtatapos sa Enero 12.

Ang magkakampeon ay mananalo ng trophy at cash prize na US$10,000, habang ang runner-up ay makakatanggap ng US$5,000 at isang tropeo.

Naniniwala naman si Chua na kaya nilang iuwi ang karangalan para sa bansa kaya naman lahat ay gagawin umano nila para manalo, “inaasahan namin na magtagumpay kami dito sa tournament,” sey nito. (Elech Dawa)