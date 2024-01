Ivana nabitin sa tarayan kay Lovi

Hanggang ngayon ay marami pa rin ang nagtatanong, nangungulit, bakit kailangang tsugiin si Lovi Poe sa serye ni Coco Martin?

Ang daming nagsasabi na palabasing panaginip lang `yon, na dapat ay buhay pa rin si Lovi, at sila pa rin ni Coco ang magkatuluyan sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

At kung may isang super nanghihinayang talaga, `yun ay si Ivana Alawi.

Chika ni Ivana, nakita niya mismo kung gaano kabuting tao si Lovi on and off cam. At wini-wish pa rin talaga niya na makatrabaho niya ulit si Lovi dahil nabitin siya sa mga eksena nila sa serye.

“Sobrang nag-enjoy ako kahit ilang days lang kami nagkasama sa taping. She’s really nice, napakabait niya. Sabi ko nga, bitin na bitin. Sana magka-work pa kami in the future and I’m really proud of her,” sey ng seksing aktres.

May personal message rin si Ivana kay Lovi na, “I love you and I wish you the best in your career and in your love life. I hope 2024 will bring you more happiness.”

Marami nga ang nanghinayang na hindi na nila makikita ang pagtataray ni Ivana kay Lovi, ha! Patok nga kasi ang ‘pagtataray’ ni Bubbles kay Mokang, dahil todo nga kasi ang selos niya sa sweetness nina Mokang at Tanggol (Coco).

Well, dahil wala na nga si Lovi, kaya ang inaabangan na nga ngayon ay ang love story nina Coco at Ivana. In fairness, bet na bet din ng fans sina Bubbles at Tanggol dahil malakas din ang chemistry nilang dalawa. (Dondon Sermino)