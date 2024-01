Ipusta n’yo pati syota n’yo! Lakers ni LeBron James liyamado kontra Raptors

LIYAMADO ang tropa ni LeBron James na Los Angeles Lakers pagharap nila sa Toronto Raptors sa 2023-2024 NBA season ngayong araw ng Miyerkoles (Martes ng gabi sa Amerika).

May betting odds na 1.51 ang Lakers habang 2.65 lamang sa dehadong Raptors, parehong galing sa panalo sa kanilang huling laban, marahil kaya liyamado ang ‘purple and gold’ ay may home court advantage sila.

Nasa 10th place ang Lakers na may 18-19 record sa Western Conference habang nakatambay sa 11th sa Eastern Conference ang Raptors na tangan ang 15-21 kartada.

Para dumikit ang odds, kailangan may plus 4.5 points ang Raptors para maging 1.98 ang kanilang dibidendo laban sa 1.83 ng Lakers, siinilat ng Lakers ang Los Angeles Clippers, 106-103 kamakalawa matapos pangunahan ni four-time NBA champion James ang koponan nang magtala ito ng 25 points, walong rebounds at pitong assists. (Elech Dawa)