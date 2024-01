Best of Filipino Theaters, `Prinsipe Bahaghari’ mapapanood na

Mapapanood na ng mga Filipino si Prinsipe Bahaghari, ng Teatrong Mulat ng Pilipinas sa Power Mac Center Spotlight Blackbox Theater, Circuit Makati, sa Enero 19-21 at 26-28, 2024.

Si Prinsipe Bahaghari ay kinilala bilang isa sa Best of Filipino Theaters noong 2023 sa ginawang Filipino puppetry adaptation ng minahal na modernong classic ng “The Little Prince” ni Antoine de Saint-Exupéry.

Umiikot ang puppet play sa paglalakbay ng Rainbow Prince kung saan naghahanap siya ng kasama na tutulong sa kanya na mag-alaga ng kanyang bulaklak na gumamela at panatilihing ligtas sa kanyang home planet.

Sa kanyang paglalakbay makakakilala siya ng ilang extra-ordinary character at makikipagkaibigan siya sa mga ito.

Sa isang story teller, ibinabahagi niya ang kanyang kasiyahan at paghihirap hanggang sa malaman niya ang katotohanan kung gaano kahalaga ang relasyon niya sa mga bulaklak.

Sa naturang adaptation ay ipinakita ang kultura ng mga Filipino at ang lengguwaheng Filipino ay naging dahilan para maging accesible sa mga bata ang play.

Ang mga puppets ay gawa sa rattan habang lokal na materyales rin ang ginamit sa produksyon.

“The use of the Filipino language and stories are drawn from the experiences of our people to narrate the magic and challenges of growing up, of the many ways of taking care of this world, of faith in different forms of love within and beyond the reach of the physical senses,” ibinahagi ni playwright Vladimeir Gonzales.

Nabatid na ang production ay tumanggap ng pagkilala at makabuluhang reviews dahil ito ang unang noteworthy thesis project ni director Aina Ramolete.

Ang unang palabas nito ay ginawa noong Nobyembre 2023 sa Amelia Lapeña-Bonifacio Teatro Papet Museo.

Ito ay nai-feature rin noong 14th Annual Meeting and International Conference of the Asian Theatre Working Group noong Marso 2022 sa Quezon City, Philippines, at ang Puppet Power 2022: Celebration noong Mayo 2022 sa Calgary, Canada.

Ang production ay isa rin sa 6 na finalists sa Red Curtain International Good Theatre Festival for Young Audiences na ginawa noong Setyembre 24, 2022 sa India kung saan kinilala ng international jury at tumanggap ng Best Direction (Joint Winner) sa Ramolete, Best Production, Best Production Design, at naging honorable mention para sa Best Script sa Gonzales.

Kabilang sa artistic at production teams na nasa likod ng magical production sina Vladimeir Gonzales (Playwright), Aina Ramolete (Director, Illustrator, & amp; Overall Production Designer), Amihan Bonifacio-Ramolete (Producer & Assistant Director), Steven Tansiongco (Graphics & Video Designer), Ohm David (Set Designer), Arvy Dimaculangan (Music & Sound Designer), Jessamae Gabon (Music Composer), Darwin Desoacido (Costume Designer), Gabo Tolentino (Lights Designer), Sig Pecho (Additional Shadow Puppet Designer and Publicity Manager), Clariz Caingat (Character Illustrator), Shenn Apilado (Technical Director), Shania Lee Cuerpo (Stage Manager), at Joshua Ceasar Chan (Production Manager).