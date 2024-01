Bea De Leon bagito pakiramdam pagpasok sa Creamline Cool Smashers

BAGITONG maituturing ni Isabel Beatriz “Bea” De Leon ang kanyang sarili sa pagpasok nito sa dekorado at champion team na Creamline Cool Smashers upang tahakin ang panibagong landas matapos ang mahabang taon sa Choco Mucho Flying Titans.

Bawat manlalaro sa koponan ng Cool Smashers ay nakatikim na ng kampeonato at mayroon nang nakuhang mga karangalan at tagumpay sa larangan ng balibol, partikular sa Premier Volleyball League (PVL), kasunod ng ika-pitong korona sa nagdaang second All-Filipino Conference noong Disyembre.

Makakasama ng 27-anyos na middle hitter ang mga dekoradong manlalaro at dating mga Most Valuable Players ng liga na sina Alyssa Valdez, Jessica Margaret “Jema” Galanza at Diana Mae “Tots” Carlos, gayundin ang mga beteranong sina Michele Gumabao, Pangs Panaga, Kyle Negrito, Kyla Atienza at Risa Sato.

“My mindset coming to this team, rookie ulit ako eh. Honestly, these people that I’m gonna come in with and I’m gonna be with, sila Ate Ly, all of these people [ahm] they’re really veterans. And, to me, coming into this team, beyond the UAAP honestly, wala naman akong napapatunayan eh,” wika ni De Leon sa panayam rito ng ABS-CBN News kasunod ng paglipat sa koponan kasama si veteran libero Denise “Denden” Lazaro-Revilla para makasama ang mga dating kakampi sa Ateneo Blue Eagles na sina Valdez, Jorella De Jesus at ace playmaker Julia Melissa Morado-De Guzman, kasalukuyan pang naglalaro sa Denso Airybees sa Japan V.League.

Nakasama nina De Leon at Lazaro-Revilla sina Valdez, De Jesus at Morado sa Ateneo nang walisin nila ang buong season 77th ng UAAP tungo sa 16-0 patungo sa titulo para talunin ang De La Salle University Lady Spikers, para sa kanilang ikalawang sunod na korona.

Muling naramdaman ni De Leon ang kakaibang pagkasabik sa mga bagong kasama upang pag-aralan ang panibagong sistema na kanyang nakasanayan sa dating koponan na Choco Mucho, kung saan naglaro siya rito sapol noong 2019, hanggang sa makuha ang unang podium finish sa nagdaang kumperensiya laban sa naging kampeon na Creamline.

“So, for me talaga, I wanna come in here, and it’s a privilege for me to be able to be given an opportunity with a team like Creamline, and be able to learn from all of them. So, coming in here, again, that different type of pressure na bata ulit ako, parang rookie ulit ako. Excited ako to feel that way,” eksplika ni De Leon.

“I wanna come in here knowing there are vets beside me. Coming in here with a new perspective, learning again, knowing na surrounded ako ng mga beterano. Like I said, from my perspective, I haven’t proven anything. So I wanna learn from them.”

(Gerard Arce)