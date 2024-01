Ang pagdagsa ng maraming tao sa Traslacion ng Itim na Nazareno ay patunay ng malalim at matibay na pananalig ng mga Katolikong Pilipino.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kaugnay sa pagdagsa ng mara¬ming tao sa prusisyon ng Poong Nazareno sa selebrasyon ng kapistahan nito ngayong Martes.

Ayon sa pangulo, nakakamangha ang dami ng mga taong sumabay sa prusisyon, bukod pa sa mga nakaabang sa mga lugar na dadaanan ng Poon.

“The Feast of the Black Nazarene is testament to the Filipino Catholic community’s unwavering piety and steadfast faith,” anang pangulo.

Hangad ni Pangulong Marcos Jr. na mabuo ang lipunang may pagkakaisa, malasakit at katarungan gaya ng pagpapahalaga at paggalang na ibinibigay ng mga mananampalataya sa Itim na Nazareno.

Sa isinusulong na Bagong Pilipinas, sinabi ng pangulo na umaasa siyang magkaroon ng pagkakaisa, malasakit at pag-unlad ng mamamayan.

(Aileen Taliping)