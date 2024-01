Bam Adebayo, Tyler Herro pinasakit ang ulo ng Rockets

NAG-DELIVER sa second half sina Bam Adebayo at Tyler Herro para ikampay ang Miami Heat sa 120-113 win laban sa dumayong Houston Rockets Lunes ng gabi.

Naka-apat na puntos lang sa first half si Adebayo pero tumapos ng 22 points, 12 rebounds. Nagsalansan si Herro ng 16 points pagbalik mula sa break para tumapos ng 22 points, 5 for 10 sa labas ng arc.

Wala pang Jimmy Butler (right toe sprain), may bagong injury na namang imomonitor ang Heat.

Lumabas sa third quarter si Kyle Lowry na mukhang injured ang kaliwang kamay. Tinapal ni Lowry ang layup ni Fred VanVleet, sapo-sapo na agad ng Heat guard ang kaliwang kamay.

Pinasahan ng teammate sa kabila, kanan ang ipinangsalo ni Lowry sa bola at agad ibinalik. Naglakad na siya diretso sa locker room pero bumalik din sa bench para panoorin ang panalo.

Umayuda ng 15 points si Kevin Love sa Miami, tig-14 sina Duncan Robinson at Jaime Jaquez.

Naglista ng game-high 32 points si VanVleet sa Rockets. May 22 points, 11 rebounds si Alperen Sengun.

Umangat sa No. 4 sa East ang Heat pero kabuhol nila sa 21-15 ang Orlando, Indiana, Cleveland at New York.

Kumakapit sa No. 9 sa West ang Houston sa 18-17. (Vladi Eduarte)