Ang Poong Nazareno

Kada taon, pagbungad ng Enero hanggang sa halos kalagitnaan ng buwan, napupuno ang mga balitang lokal ng mga artikulo hinggil sa preparasyon sa tinaguriang pista ng Poong Nazareno sa araw ng Enero 9. Bagama’t marami ang nakaaalam ng kaganapang ito—dahil na rin siguro sa kalakihan ng kaganapan at ang pagdedeklarang pyesta opisyal nito sa lungsod ng Maynila—tila hindi marami ang nakakaunawa sa kasaysayan at kabuluhan nito. Kasama na ako sa may limitadong kaalaman dito. Kung kaya’t minarapat kong gumawa ng kaunting pagsasaliksik tungkol dito.

Tinatawag din ang araw na ito bilang Traslacion bilang paggunita sa anibersaryo ng pagkakalipat ng imahe nuong Enero 9, 1787 sa Quiapo Church na dati’y kilala bilang Saint John the Baptist Church. Ang imahe ng Poong Itim na Nazareno ay nakadambana sa Minor Basilica and National Shrine of the Black Nazarene—mas kilala bilang Quiapo church—sa Quiapo, kung kaya’t madalas ding tinutukoy ang Enero 9 bilang piyesta sa Quiapo.

Sinasabi ng mga eksperto na hindi tamang tawagin ang araw na ito bilang pista ng Itim na Nazareno sapagka’t ang tamang araw para rito ay ang Biyernes Santo. Hindi rin nararapat, ayon sa kanila, na tawagin ang araw na ito na pista ng Quiapo sapagka’t ito ay dapat sa Hunyo 24, ang araw ng kapanganakan ni St. John the Baptist, kung saan nakapangalan ang simbahan.

Ang Black Nazarene ay isang estatwa na may makatotohanang laki ni Hesus na may maitim na balat at may pasang krus. Sinasabi na ang imaheng ito ay gawa ng isang Meksikano na nakarating sa Pilipinas nuong Mayo 31, 1606.

Naniniwala ang mga deboto na kapag nahawakan ang imahen ng Poong Itim na Nazareno na makapagbibigay ito ng mga milagro at makapagpapagaling ng mga karamdaman. Mayroong Pahalik na ginaganap ilang araw bago ang prusisyon kung saan marami ang naghihintay sa labas ng Quirino Grandstand ng oras upang magkaroon ng pagkakataon na mahawakan ang imahen ng Poong Itim na Nazareno. Mayroon ding pagpunas ng tela o twalya sa image na ginagawa habang nasa prusisyon sa paniniwala na maililipat ang banal na kapangyarihan sa mga ginamit na pampunas upang magkaroon ng kakayahan itong magpagaling.

Ang benerasyon at pagpupuri sa Poong Itim na Nazareno ay sinasabing naka-ugat sa mga Pilipino dahil sa paghahalintulad ng kanilang kahirapan at pang araw-araw na pakikibaka sa paghihirap ni Hesus. Marami rin ang naglalakad ng nakayapak bilang anyo ng pagbabanal habang ang iba naman ay sumasampa sa karo habang nagpuprusisyon sa paniniwalang makakakuha ng grasya mula sa imahen.

Sinasabi na ang mga ganitong mga uri ng kasanayan ay likas na paniniwala ng mga Pilipino na may banal na presensya sa mga banal na bagay kaya nakaugalian ang pagpunas, paghawak at paghalik sa mga ito. Ayon naman sa ibang nagpapahayag ng taliwas na opinyon, ang mga kaugaliang ito ay uri ng idolatriya, kung saan sinasamba na ang mga bagay na animo’y ito ang Panginoon.

Para sa mga tagamasid sa mga pangyayari sa lipunan, hindi mawawala ang Traslacion bilang isa sa mga patunay ng impluwensya ng relihiyon at simbahan. Patuloy magiging debate ang impluwensyang ito sa mga desisyon na nagaganap sa ating buhay. Sana lamang maging sandigan din ang ganitong debosyon sa Poong Nazareno sa pang araw-araw na asal, hindi lamang kapag Enero 9.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.