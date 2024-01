Alex Eala maagang napagsarahan ng pinto sa 2024 Australian Open

IBINUHOS ni 2022 US Open junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang lahat ng kanyang lakas subalit kinapos pa rin sa nakatapat na si Rebecca Peterson ng Sweden, 2-6, 5-7, upang agad na mapatalsik sa unang round ng women’s singles ng Australian Open qualifiers Martes ng umaga, Enero 9, sa Rod Laver Arena sa Melbourne, Australia.

Agad napag-iwanan ang 18-anyos na Globe Ambassador at WTA ranked 185th na si Eala sa unang set kung saan ipinamalas ng 18th seed at world Nom 128 na 28-anyos na si Peterson ang ekspiriyensa at kahusayan nito kontra Pinay counterpart.

Itinala ni Eala ang pinakamabilis nitong binitiwang serve sa 168 (km/h) habang 183 (km/h) naman kay Peterson, kapos din si Eala sa dalawa lamang nitong service ace kontra sa anim ni Peterson.

Si Peterson ay nakapaglaro na sa lahat ng kinikilalang apat na pinakamatinding torneo ng tennis na Grand Slam.

Nakapasok si Peterson sa hindi bababa sa ikalawang round sa bawat isa sa mga Grand Slam at nakamit ang isang career-best na ika-43 sa WTA ranking noong Oktubre 2019.

Huling nakakita ng aksiyon ang 28-anyos na si Peterson sa Open BLS de Limoges noong Disyembre sa France, kung saan umabot siya sa round of 16, bago yumuko kay Latvian Anastasija Sevastosva.

Sa kabilang banda, huling naglaro si Eala sa doubles tournament kasama ang Brazilian na si Laura Pigossi, na lumabas sa semifinals ng WTA Workday Canberra International noong Enero 5 din sa Australia.

Maaga din napatalsik si Eala nakaraang taon matapos matalo sa Japanese na si Misaki Doi sa unang round ng qualifiers. (Lito Oredo)