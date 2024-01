6 na kahilingan ngayong 2024

GOOD day mga ka-Abante at ka-Talakers. Siguradong marami tayong mga challenges, changes at resolution ngayong taon. Para sa akin anim na bagay lang sana ang matupad.

Makakuha na sana ang Samahan ng Basketbol ng Pilipinas o SBP ng maayos na head coach at team sponsor para sa kanilang kampanya sa darating na World Cup.

Pangalawa, habaan ang preparasyon ng Gilas Pilipinas para hindi maging dahilan ang kakulangan sa oras.

Pangatlo, kumuha ng totally dedicated at committed na head coach para sa Gilas Pilipinas. Suriin at himayin ang “best available” talent para sa bansa.

Pang-apat, mahinto na sana ang online betting sa pro sports na sumisira unti-unti sa ating kabataang manlalaro. Sugpuin sana ng mga kapulisan ang mga sindikato na nagmamanipula ng laro at resulta.

Panglima, patuloy pa rin sana ang kampanya ng gobyerno laban sa droga at masasamang bisyo. Iyung mga natutulog sa pwesto ng kapulisan eh tanggalin na o kaya ilipat na lang sa ibang lugar.

At ang ito panghuli, transparency at accountability sa mga opisyales ng gobyerno para maibalik ang tiwala ng Pilipino.

Ito ay sana.

Happy new year po ulit sa inyong lahat at salamat sa walang sawang suporta.