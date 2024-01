TINATAYANG nasa tatlong milyong deboto ang bumuhos at pumuno sa mga kalye sa Quiapo, Maynila upang lumahok sa Traslacion 2024 o prusisyon para sa pista ng Itim na Poong Nazareno kahapon.

Nauna nang sinabi ng mga awtoridad na inaasahan nila ang pagdagsa ng mga deboto sa pagbabalik ng tradisyonal na prusisyon matapos itong matigil tatlong taon na ang nakalipas dahil sa pagkalat ng COVID-19.

Hanggang alas-10:00 nang umaga kahapon, sinabi ng pamunuan ng Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church na uma­bot na sa 1,0008,000 deboto ang sumama sa prusisyon na nagsimula ganap na alas-otso nang umaga.

Bukod anila ito sa nasa 60,500 deboto na nagsimba sa basilica na kilala rin bilang Parish of Saint John the Baptist sa pareho ring oras.

Sinabi ni Rev. Fr. Hans Magdurulang, spokesperson para sa Nazareno 2024, na maaaring mas mataas pa ang bilang ng mga nakiisa sa prusis­yon dahil sa Quirino Grandstand pa lang ay 1.3 milyon na ang dumagsa simula ng Pahalik hanggang umalis dito ang 400-taong imahe ng Poon ng alas-4:45 nang madaling-araw para sa prusisyon pabalik sa simbahan.

Samantala, sinabi ni Philippine National Police (PNP) spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na payapa at walang anumang insidente ng karahasan ang prusisyon.

Sa isinagawang press briefing kahapon, iniulat ni Fajardo na nagtala ang Department of Health (DOH) ng 290 kaso ng mga minor injury, tulad ng pagkasugat, pagkahilo at inatake ng hika na agad namang nalapatan ng lunas.

Naging mabilis din aniya ang daloy ng prusisyon dahil sa binagong disenyo ng andas.

“Sinabihan kasi natin ang mga deboto na hindi na kailangang sumampa… Napabilis ang usad pero may mga nagpilit pa rin naman na iba,” ani Fajardo.

Kaugnay nito’y mayroon pa rin umanong mga pasaway na nagbitbit ng mga matatalas na bagay na nakumpis­ka ng pulisya.

Nasa 22,000 law enforcer ang pinakalat sa paligid ng Quiapo kabilang dito ang 18,000 pulis, mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at iba pang force multiplier.

Samantala, hindi rin nasunod ang paggamit ng face mask sa prusis­yon bilang pag-iingat sa banta ng COVID-19. (Edwin Balasa)