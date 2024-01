DALAWANG masuwer­teng mananaya ang maghahati sa mahigit P121 milyon jackpot prize sa Mega Lotto 6/45 habang mailap pa ring tamaan ang Grand Lotto 6/55 na may tumataginting na jackpot prize na mahigit sa P622 milyon.

Ayon kay Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) General Manager Mel Robles, nakuha ng mga masu­werteng mananaya mula sa Buhangin Davao City at Pasig City ang winning number combination na 09-07-29-28-11-18 ng Mega Lotto 6/45 na binola kamakalawa nang gabi at may kabuuang premyong P121,816,502.40.

Mayroon namang 252 mananaya ang mag-uuwi ng tig-P32,000 matapos na makuha ang lima sa anim na winning number.

Samantala mailap pa ring mapanalunan ang Grand Lotto 6/55 na may kabuuang jackpot prize na P622,896,835.60 na binola din kamakalawa nang gabi.

Inaasahan namang tataas pa ang jackpot prize nito sa susunod na bola.

Mayroon namang 215 mananaya ang mag-uuwi ng tig-P100,000 na premyo matapos na makuha ang lima sa anim na nanalong numero.

Upang makuha ang premyo, inabisuhan ni Robles ang mga nanalong mananaya na magtungo sa tanggapan ng PCSO sa Mandaluyong City at magdala ng dalawang valid ID at ang winning ticket. (Edwin Balasa)