Umabot sa 177 mga opisyal at tauhan ng Philippine National Police (PNP) ang nakasuhan dahil sa ilegal na droga.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang video message kaugnay sa taunang report na isinumite sa kanya ng PNP.

Ayon sa pangulo, ang pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal at tauhan ng pulisya ay patunay na seryoso ang kanyang ad-ministrasyon sa kampanya laban sa ilegal na droga.

Kabilang sa mga nakasuhang pulis ay mga nagtanim ng ebidensiya, ilegal na pag-aresto at marahas na aksiyon sa anti-illegal drugs campaign sa National Capital Region.

“Alam naman natin na kung minsan nadadala ang ating mga opis¬yal at siyempre hindi natin maaa¬ring pabayaan ‘yan. Kaya’t ang nangyari ay 177 police officers have been charged with drug-related offenses,” anang pangulo.

Sa kasalukuyan ayon sa presidente ay mayroong 151,818 na mga kasong may kinalaman sa ilegal na droga na nililitis sa mga korte habang nasa 121,582 na mga indibidwal ang nakakulong dahil sa illegal drug trade.

Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang magandang numero ay patunay na epektibo ang ipinatutupad na kampanya laban sa ilegal na droga.

Hangad ng pangulo na maging drug-free ang mga komunidad sa buong bansa kaya nakatutok ang kanyang gobyerno sa rehabilitasyon, reintegration at mga programa para sa mga kabataan upang makaiwas sa ilegal na droga. (Aileen Taliping)