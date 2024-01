‘You are the best part of this film’: Liza puring-puri ni Kathryn Newton

Iba rin talaga si Liza Soberano! Hindi mo siya puwedeng basta-basta maliitin, kung acting din lang ang pag-uusapan.

Oo nga, given na ang kagandahan ng mukha niya. Na sabi nga ng mga beauty queen ay pinaka-maganda nga raw sa lahat.

Pero, ‘yun nga, iba rin siyang umatake, magpakita ng husay sa pag-arte.

Imagine, napahanga sa kanya ang bidang si Kathryn Newton sa pelikulang ‘Lisa Frankenstein’ na kung saan ay kasama nga si Liza.

Sa Instagram ay nag-post si Liza ng trailer ng ‘Lisa Frankenstein’ movie, na ang chika nga niya…

“She’s slaying, he’s decaying. The new trailer for Lisa Frankenstein, only in theaters Valentine’s day. Directed by @zeldawilliams and written by Diablo Cody.”

At sa post na `yon ni Liza ay nagkomento nga ang lead star ng movie.

“You are the best part of this film,” sey ni Kathryn Newton.

Oh, ‘di ba? Feel na feel mo nga ang magandang pagsasama ng mga artista sa naturang pelikula. Na kahit ang bida, puring-puri si Liza, ha!

Siyempre, todo thank you ang mga supporter ni Liza sa papuring `yon ni Newton.

“Aww this is so nice of you Ms. Kath. We love you guys from Philippines.”

“So cute. Can’t wait to see you both slayyyyyyyy.”

“Looks like a fun movie to watch. I’m excited to watch you both.”

“Kath and Liza is the best part of this film KatLiz.”

“I love you both! I am so excited to watch the movie in Cinema.”

Anyway, ito na kaya ang simula ng bonggang career ni Liza sa Hollywood? Sana naman, di ba?

Aba, ang tagumpay ni Liza ay tagumpay rin ng mga tagahanga niyang Pinoy.

Bongga! (Dondon Sermino)