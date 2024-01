Vice matindi depresyon sa breakup

Halos mabaliw daw si Unkabogable Phenomenal Superstar Vice Ganda sa break up na kanyang pinagdaanan.

Sa segment na ‘EXpecially For You’ ay ibinahagi niya ang nangyari sa kanya after mag-break sila ng kanyang dating boyfriend na tinawag niyang “Isa sa pinakamadilim na bahagi” ng kanyang buhay.

Kuwento niya, “Hindi ko alam kung papaano dadamahin ‘yung breakup at saka ‘yung pain kasi araw-araw kailangang magpatawa ako rito.

“Alam mo ‘yon, ‘yung hindi nila puwede madama na mabigat ako. ‘Yung bago ka pumasok, iiyak ka pero pagbukas nitong LED smile ka ulit.”

Dagdag niya pa, “Parang nakakabaliw na tapos ‘pag commercial break, tatakbo ka sa dressing room, iiyak ka ulit, ‘di ba? Tapos kakatok si Dumbo, ‘Meme, one minute na lang,’ tatakbo ka na naman. Magpatawa ka ulit.

“Ang hirap-hirap, ‘di ba? May sitwasyon na pahihirapin ang sitwasyon,” pagtatapos nito.

Naawa naman sa kanya ang mga netizen.

Sey ng isa, “Damn she has been through a lot. You deserve the world right now.”

At least may Ion Perez na siya sa kanyang buhay at wish nga natin na forever na sila.

Hugs, Meme Vice.

(Byx Almacen)