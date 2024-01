Truck driver na may boga, nagpakilalang pulis timbog

ISANG truck driver na nagpanggap na pulis at armado ng hindi lisensiyadong .38 caliber revolver ang inaresto ng mga mi­yembro ng Pasay City Police noong Linggo.

Tinukoy ng Southern Police District (SPD) ang suspek na si alyas ‘Elmer’, 38-anyos.

Dinakip ito ng mga tauhan ng Pasay City Police Sub-station 1 sa Dominga st., Barangay 45, Pasay City bandang alas-9:20 nang gabi.

Ayon kay Pasay City Police Chief Col. Mario Mayames, dinakip ang suspek mula sa sumbong ng barangay tanod na si Erwin Liro na nagwawasiwas ito ng super cal. 38 pistol habang nagpapakilalang pulis.

Sinabi rin umano ng estudyanteng si Dom, 19-anyos, na ipinagya­yabang ng suspek na isa siyang pulis pagkatapos ipagyabang ang kanyang baril.

Narekober sa suspek ang baril na kargado ng anim na bala.

Sinampahan ito ng kasong paglabag sa Revised Penal Code Article 177 o Usurpation of Authority at Paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act.

(Betchai Julian)