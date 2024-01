Timberwolves lumambot pangil kina Kyrie Irving, Luka Doncic

PINAGHATIAN nina Kyrie Irving at Luka Doncic ang 69 points para balikatin ang Dallas Mavericks sa 115-108 win laban sa Western Conference-leading Minnesota Timberwolves Linggo ng gabi.

Dahil mas malalaki ang Wolves, nanggaling sa malalayo ang atake ng Mavs.

Pinuno ni Irving ang stat sheet ng 35 points, 8 rebounds, 5 assists, 3 steals at 2 blocks. Sumegunda si Doncic ng 35-6-8-1. May anim na tres si Irving, lima kay Doncic sa 15 made shots ng Mavs mula long range.

Namusyaw ang 36 points, 10 rebounds ni Anthony Edwards at 24-7 ni Karl-Anthony Towns sa Wolves. May 9 markers, 17 boards si Rudy Gobert.

Napigil sa 25-10 ang Minnesota pero nasa unahan pa rin ng conference. Sa 22-15 ay nasa No. 6 ang Dallas.

Itinabla ng tres ni Irving sa tuktok sa 106-all ang laro 3 minutes pa, sunod niyang inagawan si Gobert at nagbaon ng isa pa mula long range sa right corner papasok sa final 2 minutes.

Sinelyuhan ng driving dunk ni Derrick Jones, Jr. 24 ticks na lang ang panalo ng Mavs.

“We knew we were underisized against Gobert ang (Towns) tonight, so we wanted to do our best job possible rebounding and doing the little things,” ani Kyrie. “Little things got us this win today.” (Vladi Eduarte)