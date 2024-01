Nagsumite ng pinakamababang bid sa 1,800-megawatt (MW) supply requirement ng Manila Electric Co. (Meralco) ang mga subsidiary ng San Miguel Corp. (SMC) at Aboitiz Power Corp.

Sa isang statement, isiniwalat ng Meralco na ang unit ng SMC na Mariveles Power Gene¬ration Corp. at Excel-lent Energy Resources Inc., gayundin ang GNPower Dinginin Ltd. Co. ng Aboitiz Power ang nagbigay ng lowest levelized cost of electricity.

Sinusukat ang LCOE sa “average cost of ope¬rating a power plant over its lifetime.”

Ayon sa Meralco, ang GNPD ay nag-alok ng rate na P6.858 per kilowatt-hour (kWh) para sa 300 MW, habang ang MPGC naman ay P6.9971 per kWh sa isa pang 300 MW.

Ang Eeri naman ay nag-alok ng P7.1094 per kWh para sa 1,200 MW, ang pinakamalaki sa total capacity.

Isa pang subsidiary ng SMC, ang Masinloc Power Co. Ltd., ang nagsumite ng P7.1417-per-kWh sa 300 MW. Pero dahil nakumpleto na ang 1,800-MW capacity requirement sa bid ng Eeri, ang bid ng Masinloc ay posibleng ituring na “next best bid.”

Bago maglabas ng notice of award, magsasagawa muna ang Meralco Bids and Awards Committee for Power Sup-ply Agreements ng post-qualification evaluation at magsusumite ng rekomendasyon sa Board of Directors para sa approval.