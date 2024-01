Ruby Ruiz agaw-eksena sa serye ni Nicole Kidman

Ang bongga ni Ruby Ruiz, na talagang kasama sa official trailer ng 6 parts series na ‘Expats’ na bida si Nicole Kidman!

Ilang eksena sa teaser nga ay nakita si Ruby. Na ang una ay naglalakad siya habang may hawak na plato na may pagkain. Ang pangalawa ay nakahinga siya sa kama na kasama ang batang artista. At ang pangatlo ay naglalakad na naman siya habang nagbubukas ng payong, ha!

At bukod kay Ruby, may ilang Pinay rin na kasama sa teaser. Katunayan, maririnig mo rin ang usapang Tagalog, na sinasabi nga ang tungkol sa sikreto ng kanilang mga employer.

At siyempre, tuwang-tuwa ang puso ng mga Pinoy sa nasilip na trailer.

“Hearing Tagalog being spoken warms my heart. Thanks for acknowledging the Filipino workforce in Hong Kong.”

“Ooh, so happy for Ruby Ruiz. She’s a great actress. I hope she gets more work internationally.”

“Acknowledging our OFW in HK warms my heart. Cant wait.”

“I’m so happy to see Filipino actors in shows and movies.”

“Yes Ruby Ruiz. Yes Philippines representation.”

Anyway, noong naka-chikahan nga namin si Ruby sa presscon ng ‘Linlang’ ay naikuwento niya ang magandang karanasan niya kay Nicole Kidman.

Na kahit bawal nga raw ang picture taking, o selfie sa shooting nila, noong nag-request siya ay hindi siya tinanggihan.

Ang bait nga raw nito sa kanya. At wish niya na makasama pa niya ito sa marami pang international movies, ha!

Siyanga pala, sa Prime Video mapapanood ang pelikula simula January 26. Bongga naman, di ba?

(Dondon Sermino)