Hndi pa man nakakaisang linggo pero pinuputakti na agad ng bashers ang “Tahanang Pinakamasaya” ng Television and Production Exponents Inc (TAPE) na ipinalit matapos silang matalo sa kaso ng “Eat Bulaga” trademark sa Tito, Vic at Joey.

Sumingaw nitong Lunes na ginaya lang umano ng TAPE Inc. ang kanilang bagong logo sa isang proyekto ng lokal na Pamahalaan ng Lala-wigan ng Quezon.

Napaulat na pinaplano raw ng kampo ni Quezon Governor Helen Tan na maghain ng reklamo laban sa TAPE Inc. dahil sa panggagaya sa logo de-sign.

Sa isa nilang programa na tinatawag na “Biyaheng Helen Tan”, napansin ng ilan ang pagkakahawig ng logo nito sa “Tahanang Pinakamasaya” ng TAPE na sinimulang gamitin noong Sabado, Enero 6.

Habang sinusulat ang balitang ito, wala pang opisyal na pahayag ang Quezon Provincial Government tungkol sa isyung ito.

Samantala, tila may bagong pasaring naman si Master Henyo Joey de Leon laban sa karibal na programa sa kanyang IG post.

Dito ay makikita ang larawan na may hawak siyang lobster at may caption na “Eat Bulaga! Tanghaliang Pinakamasa-rap.”

Noong Biyernes, inilabas ng Marikina Regional Trial Court ang kanilang desisyon pabor sa petisyon ng TVJ kung saan inu-tusan nila ang TAPE na itigil na ang paggamit ng “Eat Bulaga” sa kanilang show sa GMA-7.

Nang hingan ng pahayag ni Abante showbiz editor Jun Lalin, pinaliwanag ni Atty. Maggie Abraham-Garduque ng TAPE Inc. na generic ang logo ng show nila sa GMA-7.

Nais muna ni Atty. Garduque na makita ang logo ng Quezon Province LGU bago magbigay ng karagdagang komento.