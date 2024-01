PSC todo ang suporta sa training ni Jerwin Ancajas

NAGING kaagapay na rin ni dating long-time International Boxing Federation (IBF) super-flyweight champion Jerwin “Pretty Boy” Ancajas ang ahensiya ng Philippine Sports Commission (PSC) sa ginagawang paghahanda para sa nalalapit na world title fight laban kay World Boxing Association (WBA) bantamweight titlist Takuma Inoue sa Pebrero 24 sa Ryogoku Kokugikan National Sumo Arena sa Tokyo, Japan.

Nagawang bumisita ni Ancajas kasama si head trainer at manager Joven Jimenez sa tanggapan ng PSC sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila upang magbigay-pugay at magandang-loob na bumisita kay Chairman Richard Bachmann at Commissioner Matthew “Fritz” Gaston, mahigit isang buwan bago ang pagharap sa ikalawang world title bout.

Nagsimulang makipag-ensayo ng 31-anyos na tubong Panabo, Davao del Norte sa Philippine National boxing team katapat sina 2020 Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam, three-time Southeast Asian Games champion Ian Clark Bautista at iba pang miyembro ng koponan upang masukat pa ang kakulangan at kapasidad sa sparring sessions.

Nagpasintabi na rin sina Ancajas at Jimenez kina Chairman Bachmann at Commissioner Gaston sa paggamit ng track and field oval, na hindi naman hinadlangan ng ahensiya, bagkus ay nangako pa ito ng suporta kay Ancajas na tutulong sa kanyang nutrisyon at strength and conditioning sa pagpapatuloy ng preparasyon nito na sinimulan sa Estados Unidos. (Gerard Arce)