Power spiker Jolina Dela Cruz pinag-aagawan ng Cignal, Choco

NANANATILING palaisipan ang patutunguhang destinasyon ng isa pang miyembro ng nabuwag na F2 Logistics Cargo Movers na si Jolina Dela Cruz kung pipirma ba ito sa second All-Filipino runner-up Choco Mucho Flying Titans o sa four-time third place finisher Cignal HD Spikers para sa darating na 7th season ng Premier Volleyball League sa susunod na buwan.

Matapos ang sunod-sunod na pagpirma ng mga dating kakampi sa Cargo Movers, wala pang pinal na tahanan ang 24-anyos na outside hitter, kasama ang ka-batch nito sa De La Salle Lady Spikers na si playmaker Mars Alba, gayundin ang iba pang mga kakamping sina Shola Alvarez, Chinnie Arroyo, Andrea Instrella, Carmel Woo, Marian Andal at Elaine Kasilag.

Kasalukuyang nasa proseso ng agawan ang Rebisco company team na Choco Mucho at MVP-owned na Cignal para makuha ang serbisyo ng 5-foot-7 spiker, na kwestiyonable rin ang kapasidad ng laro dulot ng tinamong leg injury sa dulo ng preliminary round ng 2nd All-Pinoy kontra PLDT High Speed Hitters.

Ayon sa iba’t ibang post sa social media, malaki ang posibilidad na maging parte ito ng Flying Titans, na matunog na destinasyon rin ni Alba, gayundin ng iba pang manlalaro na sina dating PLDT hitters Mary Anne Mendrez at Honey Royse Tubino, kasunod ng opisyal na pagpasok sa High-Speed Hitters nina Kim Fajardo, Majoy Baron at Kim Kianna Dy.

Nabawasan rin ng tatlong players ang Choco Mucho nang hindi na makakuha ng renewal sa kontrata si opposite hitter Caitlin Viray, na matunog na dadapo sa Farm Fresh Foxies, at sina libero Denden Lazaro-Revilla at kapitana middle-blocker Bea De Leon na ipinakilalang bagong manlalaro ng Creamline Cool Smashers para sa reunion kasama sina Jorella De Jesus at Alyssa Valdez.

Malapit namang kaibigan ni Dela Cruz si dating Ateneo Blue Eagles at Cignal spiker Vanie Gandler na tinitignang magiging dahilan sa pagkumbinse rito upang samahan ang mga dating kakampi sa Cargo Movers na sina multi-awarded at champion floor defender Dawn Macandili-Catindig at Jovelyn Fernandez, dating MVP Frances Molina, Roselyn Doria, Ria Meneses, Toni Rose Basas, Jovelyn Gonzaga at Gel Cayuna.

Sakali namang piliin ni Dela Cruz na maglaro sa Choco Mucho ay sasamahan nito ang mga dating La Salle players na sina Aduke Ogunsanya at Desiree Cheng, gayundin ang power trio nina Katrina Tolentino, Maddie Madayag at MVP Cherry Ann “Sisi” Rondina, habang parte rin ng grupo sina Isa Molde, Cherry Nunag, Regine Arocha, Maika Ortiz, Tang Ponce at ace playmaker Deanna Wong. (Gerard Arce)