Reresbak si Philippine National Police (PNP) Chief Gen. Benjamin Acorda Jr. sa mga taong nagdawit sa kaniyang pan-galan sa umano’y destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Sa unang flag raising ceremony ng 2024 sa Camp Crame nitong Lunes, sinabi ni Acorda na hindi niya mapapatawad ang nagpapakalat ng maling impormasyon sa publiko.

“It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat ‘yong kanilang vlog ay gagawa ng mga disinfor-mation. No less than my face, the face of the CSAFP (Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines) posted on [the] viral and saying the AFP and the PNP with-drawing support or asking the resignation of the President,” saad ni Acorda.

“It’s unforgivable. Hindi po tama ‘yon… We try to promote investments and tourism pero dahil lang sa mga ito, sa pansarili nagki-icreate na hindi magandang imahe sa ating bayan. We don’t tolerate these things and the people are counting on us,” dagdag niya.

Nitong nakaraang linggo ay kumalat ang video sa Facebook at YouTube na nagsasabing mayroon umanong destabiliza-tion plot laban kay Marcos at dinawit ang pangalan nina Acorda at AFP Chief of Staff Gen. Romeo Brawner Jr. na binawi na umano ang suporta sa Pangulo.

Mariin namang itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na may destabilization plot laban sa administrasyong Marcos.