Pelikula nina Marian, Dingdong biktima ng piracy

Biktima ngayon ng online piracy ang pelikulang ‘Rewind’ ang number one movie sa 2023 Metro Manila Film Festival (MMFF).

Kumalat nga sa mga social media platforms lalo na sa Facebook ang mga pirated copy ng pelikula nina Dingdong Dantes at Marian Rivera.

Hindi nga lang sa sinehan patok ang nasabing movie dahil pati ang pirated copy nito ay pumatok sa online.

Sa katunayan kahit ilang oras pa lang naa-upload ang pelikula ay mayroon na agad itong mahigit isang milyong views.

Samantala, sa kanilang social media post ay sinabi ng ABS-CBN Films, Inc. ang paraan kung papaano mare-report ang mga pabidang netizen na nag-upload ng pirated copy ng ‘Rewind’ online.

Sey nila, “EXTENDED ang #RewindMMFF in cinemas NATIONWIDE! Doon ang #RewindExperience na deserve mo!

“Report pirated Rewind contents. Send email to Report-Piracy@abs-cbn.com.

“Email title: Report Piracy (Name of Movie/Program). Please provide LINKS of the pirated contents.”

May mga netizens din na masipag mag-report sa ABS-CBN at gayundin sa mismong Facebook para mabura agad ang copyrighted copies ng ‘Rewind’.

Pero ang nakakaloka ay hindi pa nga nabubura ang isa video ay mayroon na namang mga bagong nag-upload ng pelikula.

Nakakalungkot na every year ay nangyayari ito sa ilang entries ng MMFF kaya sana nga ay maging mas mahigpit at matapang ang Optical Media Board (OMB) at ipakitang may nakukulong talaga sa pamimirata.

Samantala kahit more than two weeks na ang ‘Rewind’ sa mga sinehan ay mahaba pa rin ang pila, panay sold out pa rin ang mga screenings, at mas lalo pang dumarami ang mga sinehan nito kaya hula ng iba ay baka umabot ng 600 million pesos ang kitain nito sa takilya.

Sana nga dahil magandang senyales ito sa Philippine movie industry.

Bonggels!

(Byx Almacen)