Muling umakyat ang approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noong December 2023, ayon sa Pulse Asia survey na nilabas nitong Lunes.

Umakyat ng 68 percent ang approval rating ni Marcos noong Disyembre mula sa 65 percent noong Setyembre 2023.

Ang approval rating ni Pangulong Marcos noong June 2023 ay 80 percent.

Ang trust rating naman ng Chief Executive ay tumaas ng dalawang puntos, mula 71 percent ay naging 73 percent noong Disyembre. Ang trust rating niya noong June ay 85 percent.

Umangat naman ng isang porsyento ang approval rating ni Vice President Sara Duterte matapos sumadsad noong Setyembre. Nakapagtala si Duterte ng 74 percent.

“The President and the Vice-President both have majority approval scores in every area,” saad ng Pulse Asia.

Ang survey ay isinagawa noong Disyembre 3-7, 2023 at nilahukan ng 1,200 respondents.