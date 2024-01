Pag-boo kay Jo Koy ‘di dapat ikatuwa

Trending ngayon si Jo Koy dahil sa nakaka-cringe raw nitong pagho-host ng 81st Golden Globe Awards.

Hindi nagustuhan ng viewers at ng mga A-listers sa Hollywood ang naging opening monologue ng Filipino-American stand-up comedian.

Sa umpisa ay naging maganda pa ang kanyang monologue kung saan kinuwento niya na noong bata pa siya ay nanonood sila ng Golden Globe Awards kasama ang kanyang mga magulang pero naiba ang ihip ng hangin nang mag-joke siya tungkol sa pelikulang ‘Oppenheimer’.

Biro niya, “I loved ‘Oppenheimer’, I just got one complaint, needed another hour, because I felt I like it needed some more backstory.

“My New Year’s resolution for 2024 is to finish ‘Oppenheimer’ in 2025. I love ‘Oppenheimer’ — especially the first season.”

After ng joke ay pinakita ang director ng movie na si Christopher Nolan na mukhang confused at worried sa naging joke ni Jo tungkol sa kanyang pelikula.

Sumunod naman niyang topic ay ang pelikulang ‘Barbie’ na matinding competition ng ‘Oppenheimer’ sa box-office at mga awards.

Sey ni Jo Koy, “‘Oppenheimer’ is based on a 724-page Pulitzer Prize-winning book about the Manhattan Project, and ‘Barbie’ is based on a plastic doll with big boobies.”

Hindi naging okey ang reaction ng mga bida ng ‘Barbie’ na sina Ryan Gosling at Greta Gerwig habang pinapagpapatuloy ni Jo Koy ang kanyang monologue, “The key moment in ‘Barbie’ is when she goes from perfect beauty to bad breath cellulite, and flat feet, or what casting directors call ‘character actor’.”

Sa puntong iyon ay makikita si Selena Gomez na pinapatong ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay na hindi makayanan ang mga naririnig niya sa host.

Pinakita rin sa telecast si Taylor Swift na mukhang annoyed at irita sa mga jokes ni Jo Koy.

Dahil sa naging reaction ng audience at ng mga Hollywood A-listers ay sinisi ni Jo ang mga writers ng awards show dahil sa mga jokes na binitawan.

Pati ang mga netizens ay binato ng masasakit na salita si Jo dahil sa 10-minute monologue nito.

Sabi nga, na-boo pa raw si Jo Koy, ha!

Ayon naman sa controversial talent manager/entertainment columnist na si Lolit Solis, hindi dapat ikatuwa ng mga Pinoy ang pagkaka-boo kay Jo Koy.

Dapat nga raw ay ikarangal natin si Jo Koy dahil sa achievement nito sa pagho-host ng 81st Golden Globe Awards, ha!

‘Yun na! (Byx Almacen)