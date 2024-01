Nagparetoke ng ilong? Rabiya mas gumanda, kaakit-akit mukha

Nagtatalo-talo ang mga faney sa kagandahan ni Rabiya Mateo.

Pero, bakit naman kailangang pagtalunan, eh, maganda naman talaga si Rabiya, ha!

Kaya nga siya Miss Universe Philippines 2020, ‘di ba? Kaya nga siya beauty queen, kasi maganda siya, ha!

Pero, nagtatalo-talo nga ang mga netizen dahil sa latest Instagram post ni Rabiya. Kasi nga, super ganda nga, at feeling nila, may pinabago ito sa mukha. Tingin ng marami, base na rin sa iba pang mga lumabas na photo, ilong daw ang pinaayos nito.

“I survived because the fire inside me burns brighter than the fire around me!” sabi ni Rabiya sa mga photo na pinost niya sa IG.

Pero, kaloka nga ang reaksyon ng ibang netizen.

“Parang may pinagawa na naman sa face niya.”

“Meron talaga, eh.”

“Whoa! Glam up next level. You’re evolving each day. What to improve next?”

“She got a facelift!”

Pero siyempre, hindi pumayag ang mga supporter ni Rabiya, na kung ano-ano ang inaakusa sa kanya.

“Parang may nakita akong insecure dito. Inggitera spotted!”

“Anong pake niyo? Eh, maganda naman talaga siya noon pa.”

“Even before pa, she’s beautiful, hot, pretty! Inggit lang kayo.”

Anyway, may mga chika, at nagpu-push na rin kay Rabiya, na sumali sa ibang beauty pageant.

Kung sina Catriona Gray, Michelle Dee ay sumali muna sa Miss World Philippines, bago sumali sa Miss Universe Philippines, si Rabiya ay pinu-push na sumali sa Miss World Philippines, dahil nasungkit na nga niya ang korona ng Miss Universe Philippines.

Pero, may nagsasabi rin na mas bagay si Rabiya sa Miss Supranational, ha! Kaloka, ha!

So, abangan!